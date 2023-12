Samas on prognoositav hind endiselt kõrgem, kui detsembri senine keskmine, mis on 78 dollarit barreli kohta. EIA lisas, et ülemaailmse toornafta pakkumise kasv oli sel aastal piiratud OPECi vabatahtlike tootmiskärbete tõttu. «Meie hinnangul on OPEC+ lepinguga hõlmatud riigid vähendanud toornafta tootmist 2023. aastal 1,4 miljoni barreli võrra päevas,» teatas EIA. «Sellega kompenseeritakse osaliselt kartelliväliste tootjate tootmiskasvu, mis ulatus 2,4 miljoni barrelini päevas.»