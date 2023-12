Rongihuvilistele on Youtube’s silma jäänud video, kus seninägematu rong Eesti raudteel sõidab. Tegu on Leedu firma LTG Cargo testsõitudega. Ettevõte tahab Eesti turule tulla. Firma enda esindaja Kotryna Dzikaraitė ütles Postimehele, et nad tegid oktoobris alles esimesed testsõidud eesmärgiga, oma äri Põhja- ja Lääne-Euroopas laiendada.

«Leping on veel sõlmimata, seega hetkel pole täpsemad detailid meile teada. Küll aga on veduri katsesõit tehtud, kuid vajalik ohutustunnistus on veel meie teada puudu. Millal nad selle saavad, ei ole meile teada,» rääkis Eesti Raudtee kommertsjuht Arthur Raichmann. Ta lisas, et huvi Eesti Raudtee infrastruktuuri kasutamise lepingu sõlmimiseks on nad ilmutanud küll ja kui kõik eeldused selleks on täidetud, siis küllap see leping ka sõlmitakse.