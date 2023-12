Platvormitöötajad saavad lõpuks õiglased töötingimused

Direktiiviga lihtsustatakse digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavate inimeste tegelikule töökorraldusele vastava tööalase staatuse ning sellega seotud õiguste, kohustuste ja hüvede kindlaksmääramist ja kasutamist. Kui platvorm vastab kehtestatud kriteeriumidest vähemalt kahele, käsitatakse seda tööandjana ning eeldatakse, et digitaalse tööplatvormi ja töötaja vahel on töösuhe.

«Digiplatvormidel on meie majanduses oluline roll, kuna need edendavad innovatsiooni ja pakuvad väärtuslikke töövõimalusi. Nende võimalustega peavad aga kaasnema õiglased töötingimused ja tugev sotsiaalkaitse platvormimajanduses töötavatele inimestele. Tänane kokkulepe võimaldab digiplatvormidel kasvada ja kaitsta platvormitöötajate õigusi, et kokkuvõttes võidaksid kõik,» ütles komisjoni juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis.