Mitme miljoni euro suuruse riigihankega otsitakse üht tervisevalla edendejat

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ning Startup Estonia otsivad riigihankega tervisetehnoloogia ja -teenuste valdkonna arendajat, kelle ülesandeks on anda hoogu tervishoiu innovatsioonile ning vedada valdkonna arengut järgmise nelja aasta jooksul. Hanke kogumaht on 2,36 miljonit eurot pluss käibemaks. Riigihanke tulemusena sõlmitakse raamleping ühe pakkujaga ning tegevuste läbiviimise perioodiks on 48 kuud.