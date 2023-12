SEB: pettuste käekäik ei sõltu vaid pahalase tegevusest

Detsembris, mil nii era- kui töökeskkonnas on pühademeeleolu ja töörütm võib tavapärasest erineda, ei tasu kaotada valvsust erinevate finants- ja küberpettuste suhtes. Kuna enne pühi on oste ning tehinguid rohkem, siis kutsub SEB turbekeskuse turbejuht Kätlin Kukk üles ettevaatlikkusele, et pühademeeleolus ei kaoks valvsus ja kriitiline meel.