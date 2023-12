«Te räägite kogu aeg säästmisest. Samal ajal saame teada, et peaminister on eralennukitega lendudele kulutanud ligi miljon eurot ja regionaalministeerium loob uue ameti, kus hakkab tööle 400 ametnikku. Kas te tõesti arvate, et peab rahva pealt raha kokku hoidma, aga teile on kõik lubatud,» küsis Tšaplõgin Läänemetsalt.