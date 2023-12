Eesti inimesed maksavad üha rohkem telefoni ja nutikellaga. Ja sellega kaasneb üks väga hea asi

Igapäevaoste teevad poes kohapeal 88 protsenti vastanutest. Nende vastajate osa, kes tellivad peamiselt internetist, on langenud 3 protsendini. Eelmisel küsitlusperioodil 2021. aastal, kui kehtisid koroonaviirusest tingitud piirangud, ostsid valdavalt poest 84 protsenti vastanutest.

Eesti Panga maksekeskkonna arendamise ekspert Tiina Soosalu lausus, et suurem eelistus internetis ostelda on noorematel ning kõrgema sissetulekuga inimestel. 18-29.- aastastest küsitletutest vastas 6 protsenti, et teeb ostud peamiselt internetis.