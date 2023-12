Hellmann's majoneesi tootja sattus on Briti konkurentsiameti uurimise alla

Hellmann's majoneesi ja Dove seebi tootjafirma Unilever on Briti konkurentsi- ja turuameti (CMA) uurimise all. Kahtlustuse kohaselt esitavad nad tooteinfos eksitavaid väiteid, mille alusel võib jääda mulje, et nende produktid on tegelikkusest keskkonnasõbralikumad.