Riisalo: riik ei trahvi, vaid toetab pikema puhkeajaga töögraafikutele üleminekut

Kohtumise peamiseks aruteluteemaks oli Euroopa Kohtu kevadine kohtuotsus ning selle mõju graafikuga töötajate töö- ja puhkeaja nõuetele. Eesti töölepingu seadus näeb ette, et töötajal peab olema igapäevane puhkeaeg (vähemalt 11 tundi järjest) ning iganädalane puhkeaeg (tavalise tööaja puhul vähemalt 48 tundi järjest või summeeritud tööaja puhul vähemalt 36 tundi järjest). Kohtuotsuse kohaselt peab igapäevane puhkeaeg eelnema iganädalasele, mis tähendab, et töötajale tuleb vähemalt kord nädala jooksul tagada järjestikku nii igapäevane kui ka iganädalane puhkeaeg.

Viimastel nädalatel on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poole pöördunud mitmed tööandjad ja erialaliidud, kellele valmistab kohtu antud tõlgendus muret. Tööandjate esitatud tähelepanekuid arutati ja jõuti seisukohale, et oluline on kaitsta töötajate tervist ja abistada neid tööandjaid, kellel on erinevatel põhjustel keeruline uuest tõlgendusest lähtuvalt graafikuid koostada.