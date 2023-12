Ettevõtja Kärt Siilats: naiste asutatud start up-id toovad investoritele topeltkäibe iga sendi kohta

Naiste asutatud start-up-id said vaid kümnendiku rahastusest, kuigi on teada, et naisasutajad toovad investoritele topeltkäibe iga sendi kohta.

EY Aasta Ettevõtja 2024 žürii uueks liikmeks saanud Kärt Siilats leiab, et meil on kasutamata vähemalt pool riiklikust ettevõtluspotentsiaalist – naiste asutatud start-up-id said vaid kümnendiku rahastusest, kuigi on teada, et naisasutajad toovad investoritele topeltkäibe iga sendi kohta.