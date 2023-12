Mertsina: sel nädalal langetavad mitmed keskpangad olulise otsuse

«Neljapäeval tuleb oma otsusega välja Euroopa Keskpank, millelt sel korral intressimäärade muutmist oodata ei ole. Samas ei ole keskpank tõenäoliselt veel valmis teatama, et inflatsioon on keskpikas vaates kontrolli alla saadud ja intressimäärasid võib varsti langetama hakata,» märkis Mertsina. «Kuigi inflatsiooni peetakse euroala majandusele üha väiksemaks riskiks, peavad paljud ökonomistid seda suuremaks probleemiks kui näiteks Ukrainas toimuva sõja, möödunud pandeemia, tarneahelatega seotud tõrgete ja riikide võimalike poliitika vigade mõjusid.»

Euroala põhiinflatsioon aeglustus novembris küll juba 2,4 protsendini ja alusinflatsioon 3,6 protsendini, ent tööturg on Mertsina sõnul jätkuvalt tugev. «Töötusemäär on praegu euroala ajaloo madalaim ja tööjõukulud kasvavad kiiresti. Nii on Euroopa Keskpank andnud märku, et enne intressimäärade langetamist soovitakse näha tööturu jahtumist, kuna kardetakse, et liiga kiire tööjõukulude tõus võib inflatsiooni taas kiirendada. Keskpanga otsust mõjutavad ka järgmise aasta alguses mitmes euroala liikmesriigis sõlmitavad uued palgakokkulepped,» ütles Mertsina.