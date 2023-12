Bolt Drive tuli välja uute fikseeritud pakettidega

Bolt Drive’i Eesti juht Henriko Aer märkis, et uued funktsioonid on loodud klientide tagasisidele tuginedes. «Bolt Drive'i kliendid kasutavad meie autosid lisaks linnasõitudele palju nädalavahetuseti ja eelistaksid siis tunni- või päevapõhist hinnastamist. Samuti on meil palju kliente, kes soovivad enne sõidu alustamist teada selle maksumust, sest see aitab neil eelarvet planeerida. Uued funktsioonid laiendavad autojagamise võimalusi veelgi rohkematele inimestele, muutes selle tõeliseks alternatiiviks auto omamisele,» ütles Aer.