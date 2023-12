Tegime esimese kapitalikaasamise 2022. aasta suvel, et alustada pangaks saamise protsessi. Kaasasime siis litsentsiregulatsiooni järgse miinimumkapitali, et saada Euroopa Keskpanga jutule, ehitada pangasüsteeme ja luua organisatsioon. Sisuliselt on kõik see tehtud. Euroopa Keskpangast on tagasiside, et kui saame nüüd kaasatud lisakapitali, siis nad on valmis neile esitatud äriplaanile vastavalt andma pangalitsentsi. Vähemalt selline on meie arusaam.