Eesti Masinatööstuse Liidu juht Raul Kütt rääkis selle nädala esmaspäeval riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonile, et praegu on ettevõtete olukord üsna keeruline ning valitsuse sammud paraku konkurentsivõimet parandada ei aita. Ja ta pole ainus.

Hiljuti teatas Viljandi toidupakkide tootja Tactical Foodpack, et kolib tootmise Saksamaale. Põhjusena nimetas ettevõtte juht Sverre Puustusmaa ajalehele Sakala valitsuse tegevuse. «Viimased kolm-neli aastat on valitsus teinud sellist poliitikat, et Eestis ei ole võimalik tootmisettevõttel tegutseda,» ütles Puustusmaa.