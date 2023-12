Töötukassa kinnitas eelarve: järgmine aasta on tööturul tõenäoliselt keeruline

Töötukassa kulud kindlustushüvitistele, toetustele ja tööturuteenustele on prognoosi kohaselt uuel aastal 879,7 miljonit eurot. Võrreldes 2023. aastaga kasvavad tuleval aastal kulud 86,6 miljonit eurot. Tööd otsivate ja töötavate inimeste oskuste arendamisele ja koolitamisele on töötukassa tuleva aasta eelarves planeeritud 50,3 miljonit eurot.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on järgmine aasta tööturul tõenäoliselt keeruline. «Töötukassa nõukogu kinnitas eelarve, millega saame aidata töö kaotanud inimesi ja ka neid, kelle töökohad on ohus. Järgmise aasta eelarves on arvestatud töötuse kasvuga, suurenenud on ka summa, mis läheb inimeste ümberõppeks,» märkis Paavel.