Riisalo: nii palju ametnikke pole tarvis

Skeleton on Eestist sirgunud ja jätkuvalt siinse peakontoriga ja arendustegevusega rahvusvaheline ettevõte, mille globaalse laienemise pärast ei tasu küll pahameelt tunda. Muidugi oleks hea, kui nende uus superkondensaatorite tehas oleks Eestisse kerkinud, kuid tuleb ka aduda, et kogu maailmas toimub praegu riikide vahel konkurents tootmisettevõtete meelitamiseks. Ikka ja jälle tuleb maailmast uudiseid, kuidas mõni riik toetab miljarditega kas kiibivabriku või muu tootmise rajamist. Nii toetas ka Saksamaa Skeletoni uue tehase rajamist rohkem kui poolesaja miljoni euroga ja tuleb tõdeda, et Eestil ei ole selliseid vahendeid, et Saksamaaga ettevõtete üleostmises võistelda. Sel suvel kirjeldas Briti majandusleht Economist läänemaailmas toimuvat tööstusliku võidurelvastumisena ja hoiatas, et tohutu riiklik subsideerimine ja protektsionism hakkab pikas vaates majandust kahjustama. Euroopa Liidus on ettevõtluse subsideerimisel ja oma turu kaitsmisel kaalukauss suuremate majanduste poole kaldu. Väiksemad majandused on selle võrra kehvemas positsioonis ja Eesti pole ainus riik, kellele sellised arengud muret tekitavad.