Oja kirjutab, et 2019. aastal oli Eesti toiduainete hinnatase 95% Euroopa Liidu keskmisest, mullu oli see aga 106% euroliidu keskmisest.

Oja märgib, et selle aasta oktoobris olid toidu tootjahinnad nii meil kui Euroopa Liidus keskmiselt umbes kolmandiku kõrgemad kui 2019. aastal ehk enne koroonat. «Euroopa Liidus keskmiselt tõusid poodides toidu hinnad samal perioodil enam-vähem sama palju kui tootjahinnad, meil aga ligi 10% võrra rohkem, ehk 43%,» kirjutab Oja.

Ta lisab, et nendes kõrvutustest on jäetud välja maksumuudatuste mõjud, seega ei saa öelda, et teiste riikide madalama hinnatõusu taga oleksid soodsamad maksumäärad vms.