Eesti elanike silmis tõusis mainekaimaks ettevõtteks magusatootja

Esikolmikus on ka Circle K Eesti ja Telia Eesti. Esikümnesse kuuluvad veel Apollo Grupp, Swedbank Eesti, Tere AS, Coop Eesti, Eesti Pagar, A. Le Coq ja Tallink. Kantar Emor mõõdab suurettevõtete tuntust ja mainet igal aastal ja reastamine toimub selle alusel, kui tugevaks inimesed vastavat ettevõtet peavad ja kuidas ettevõttesse suhtuvad.

«Võrreldes enamiku teiste suurettevõtetega toetub maineliider Orkla Eesti kahest mainekuvandi komponendist ‒ tugevuskuvand ning suhtumine ettevõttesse ‒ mõnevõrra enam n-ö pehmemale poolele ehk inimeste positiivsele suhtumisele ettevõttesse. Samas võrreldes mullusega on tõusnud inimeste hinnangud mõlemale mainetegurile,» rääkis uuringuekspert Katrin Männaste. «Eriti on Orkla Eesti mainekus kasvanud noorte tarbijate seas. Siin võib spekuleerida, et noortele on ehk sobinud maiustustebrändi Kalev visuaali ja pakendite värskendamine,» lisas ta.

«Maineliidriks tõusmine on kahtlemata suur tunnustus, oleme uhked ja tänulikud Eesti inimestele usalduse eest!» ütles Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare. «Selline tunnustus tähendab ka seda, et meie peamised brändid – Kalev ja Põltsamaa – on hoitud ja armastatud, mis annab meile kinnitust, et oleme õigel teel. Püüame astuda tarbijate ootustest alati sammu võrra eespool ning anda endast parima, et saavutatud mainet hoida,» lisas ta.