Petturitel on lihtne tegutseda, sest pühade ajal tellivad pakke paljud ning kui adressaat tõesti pakki ootab, ollakse valmis ka heauskselt petturite küüsi langema.

Omniva meediasuhete juht Reelika Lepp kinnitas, et Omniva on sellise petuskeemiga kursis ja informeerib inimesi kõikides oma infokanalites erinevatest viisidest, kuidas petturid püüavad inimestelt nende raha kätte saada. «Igal juhul soovitame kõikidel, kes sellise kirja või sõnumi saavad, kindlasti mitte kohe lingil klikata ja vaadata, kuhu see viib või mis juhtub,» lisas ta.