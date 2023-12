Ekspert: korrektselt tehtud koondamist pole töötajal mõtet vaidlustada

Koondamiste ajastul ettevõtte töövõime hoidmisele keskendunud seminaril kõnelenud advokaadi sõnul on oluline teadvustada, et koondamiseks tekib võimalus vaid olukorras, kus senine töösuhe on muutunud tööandja jaoks võimatuks. Selleks annab aluse üksnes töömahu vähenemine, senise töö ümberkorraldamine või mõni muu töö lõppemise põhjus, näiteks ettevõtte pankrot.

«Kui mõni nimetatud punktidest jääb vajaliku tähelepanuta, siis on vaidlused lihtsad tekkima. Samuti ei saa ükski tööandja minna ümber võrdse kohtlemise põhimõttest, millel on eriti oluline roll, kui tööandja ei koonda ametikohta tervikuna, vaid üksnes loetud arvu töökohti samal ametikohal,» rõhutab Kõiv. Sellisel juhul tuleb alati teha hindamine ning esmalt luua selleks vajalik süsteem, kus on kirjeldatud konkreetsed kriteeriumid, mida ja kuidas hinnatakse. «Koondamise vajadus ja sellega seonduv on tervikuna tööandja kaalutlusõigus ning tegeliku olukorra hindamine. Seetõttu pole ka näiteks töötajal juriidilist õigust nõuda ise enda koondamist,» lisab advokaat.