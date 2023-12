Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et kolmandas kvartalis toimus teenuste ekspordi ja impordi kasv enim telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste tõttu. «Need on ka ühed peamistest teenustest, mida Eestist eksporditakse ja siia imporditakse. Nende seast müüdi ja ka osteti kolmandas kvartalis enim just arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuseid,» lisas Leppmets.