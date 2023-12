Viie aasta jooksul on e-kaubandus läbi teinud muutusi, sealjuures on e-kaubandus muutumas üha mugavamaks, jätkusuutlikumaks ja turvalisemaks. Think Forward raportile toetudes toob PayPali Kesk-Euroopa ja Iisraeli asepresident Efi Dahan välja viis e-kaubandust enim mõjutanud trendi.