Konkurentsiamet avaldas toidu hinnatõusu uurimise tulemused

Konkurentsiametis värskelt valminud Eesti toiduaineteturu lühiuuring näitab, et vaatamata kiirele hinnatõusule on Eesti tootjate ja jaeettevõtjate kasumimarginaalid valdavalt vähenenud, mis viitab sellele, et tootjad ja jaeettevõtjad ei ole kogu hinnatõusu tarbijatele üle kandnud, vaid on osa sellest võtnud enda kanda.