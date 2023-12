Kiire palgakasv on suurendanud alkoholitarbimist

Alkoholitarbimine oli pikalt languses kuni aastani 2018, ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Brigitta Õunmaa. 2019. aastast on alkoholitarbimine taas kasvanud ning sellega koos paraku otseselt alkoholi põhjustatud surmad.

Üheks põhjuseks on see, et alkoholi hind ei ole tõusnud samas tempos nagu teised hinnad ning palgad, tõdes terviseminister Riina Sikkut.