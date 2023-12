Raul Kütt rääkis riigikogu erikomisjoni ees, et metallitööstuse valdkond pole kõige keerulisemas seisus, kuid üldpildis on majandusolukord praegu üsna tõsine.

Kütt nentis, et kuigi meediast on läbi käinud võrdlused, et Eesti energiahind on Euroopaga võrreldes justkui madalam, siis Eestis võrreldakse energiahinda ikka Põhjamaade energiahindadega, sest seal asuvad meie põhiturud. Ja seal on hind soodsam.