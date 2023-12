Eesti Panga asepresident tunnistab: tuleval aastal võib majanduslangus jätkuda

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik nentis esmaspäevasel riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et lähiajal majanduses häid uudiseid oodata pole ning on võimalik, et 2024. aasta kokkuvõttes võib sisemajanduse kogutoodang jätkuvalt langeda.