Paldiski Energiasalve juht: Euroopa elektriturul käib klounaad, vaatame hoopis Lähis-itta

Homme lõppevat COP28 kliimakonverentsi Dubais on väisanud kõiksugu tähtsad ninad, alates poliitikutest, lõpetades suurte energiafirmade juhtidega. 260 000 eurot maksnud Eesti paviljonis on teiste seas aktiivselt toimetanud Paldiskisse maa-alustel reservuaaridel põhinevat vesisalvestit arendav ettevõte Energiasalv. «Sel üritusel peab kohal olema, sest siin on koos kogu maailm. Igal juhul on hea, et Eesti riik ja ettevõtted siia tulid. Kui meid sellel konverentsil ei oleks, peaksime palkama 10 inimest ning neid terve järgmise aasta mööda maailma ringi lennutama, et jõuda sama tulemuseni,» kiidab Energiasalve asutaja ja tegevjuht Peep Siitam.