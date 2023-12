Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul on Eesti pankade tähtajaliste hoiuste intressid viimase aasta jooksul olnud Euroopa kõrgeimad. Eesti Panga andmetele tuginedes on Eesti elanike hoiuste maht kasvanud aastaga ligi 5 protsenti ning tähtajaliste hoiuste osakaal tõusnud samal perioodil pea kaks korda – 20 protsendilt 38 protsendi peale. «See kinnitab, et Eesti elanikud hindavad tähtajalist hoiust kui head võimalust oma vabade vahendite paigutamiseks. Kuigi inflatsioon on Euroopas taltumas ja turgudel oodatakse intressimäärade langust, soovime pakkuda hoiustajatele veel head võimalust teenida oma vabalt rahalt kõrgemat intressitulu.»