Coop Pank teenis novembris 3,4 miljonit eurot kasumit

«Novembris tegi Coop Panga hoiuste portfell taas korraliku kasvu, suurendes kuuga 18 miljonit eurot ja aastaga 22%. Näeme, et hoiuste intressid on oma tipu saavutanud ja pikemate tähtaegadega hoiuste intressid liiguvad juba langustrendis. Ka rahaturgudel laiemalt on näha, et nii erinevad intressimäärad kui ka väärtpaberid odavnevad, sest turg ootab, et Euroopa Keskpank asuks majanduse elavdamiseks oma intresse langetama,» kommenteeris tulemusi Coop Panga juhatuse liige ja finantsjuht Paavo Truu.

«Selle tulemusena on lõpuks langustrendi pöördunud ka euribor, millest võidavad nii eraisikutest kui ka ettevõtjatest laenuvõtjad. Novembris kasvasid kiireimas tempos kodulaenu ja liisingu portfell, kuid ärilaenude tagasimaksete tõttu, püsis laenuportfell samal tasemel kui see oli möödunud kuul,» jätkas ta. «Kinnisvaraarenduslaenude tagasimaksed on aasta lõpus tavapärane trend, mida tänavu on võimendanud järgmisest aastast rakenduv käibemaksu tõus. See motiveerib koduotsijaid uusarendusi ostma just tänavu, et mitte järgmisel aastal 2% kallimat hinda maksta. Kuna mitmed elamuarendused valmivad järjest ja korterite müük läheb hästi, võimaldab see arendajatel ka laene tagastada. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 19% ja portfelli kvaliteet püsib hea.»