Kaubandus-Tööstuskoda ei toeta Euroopa Liidu plaani reeglite karmistamiseks

Euroopa Komisjon on tulnud välja ideega kehtestada kõikidele ettevõtete vahelistele tehingutele ühtne maksimaalne arve maksmise tähtaeg, milleks on 30 kalendripäeva alates arve võlgniku kätte jõudmise kuupäevast, tingimusel, et võlgnik on kaubad või teenused kätte saanud. Selle tähtaja piires säiliks lepingupooltel lepinguvabadus ja siseriiklikes õigusaktides võib ette näha ka lühemaid maksetähtaegasid.