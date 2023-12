Turvafirma avaldab veidra viisi, kuidas inimesed poest viina varastavad

Viru Valge Selveris. Pilt on illustratiivne.

Sel sügisel on sagenenud toidu ja muude olmekaupade varguskatsed. Üle Eesti suuri poekette valvav Viking Security paneb inimestele südamele, et ka väikesed vargused võivad viia kriminaalkaristuseni, ja toob välja naljaka viisi, kuidas vargad on hiljuti vahele jäänud.