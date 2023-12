Majandusekspert Peeter Koppel ütles Kuku raadio saates «Siin», et noortel on praegu keeruline uut eluaset osta, sest kinnisvara on väga kallis ja sissemaksuks on vaja suurt summat. Eesti majanduskeskonda hindas ta praegu kehvaks, kuid suurt tööpuudust pole siiski ette näha.