Soome meedia uuris: kas alkoholi saab soodsamalt Eestist, Soomest või laevast?

Yle uuris 28 000 alkohoolse joogi hinda ning selgus, et hinnavahe on siiani üsna suur, kuid soodsaid pakkumisi leiab ka Soome suunduvalt laevalt.

Näiteks Hartwall Original Long Drink, mis on Eestis külastavate Soome turistide seal väga populaarne, on sama hinnaga (2,89 eurot) nii Tallinki laeval, kui Tallinnas asuvas Superalko kaupluses. Soome kauplustes maksab see vähemalt kaheksa eurot.