Eesti startup krooniti Londonis rahvusvahelise tiitliga

Mifundo krooniti FinTech Start-up of the Year tiitliga. Banking Tech Awards on pankade poolt kõrgelt hinnatud auhind, kus Euroopa ja ka ülemaailmsed juhtivad pangad esitlevad igal aastal tipptasemel innovaatilisi projekte. Lisaks pankade enda projektidele on esile toodud ka kategooriad, kus osalevad pankadele suunatud uued ja innovatiivsed tehnoloogiad. Banking Tech Awardsi korraldajaks on finantssektori uusi tehnoloogiaid kajastav FinTech Futures.

Enamus auhindu läksid silmapaistvatele suurpankadele nagu HSBC, Deutsche Bank ja J.P. Morgan. Maineka auhinnagala peakorraldaja FinTech Futures otsustas seekord hiidude kõrval tunnustada ka noort finantstehnoloogia ettevõtet.

Endise Bigbanki juhi ning Mifundo kaasasutaja ja tegevjuhi Kaido Saare jaoks on selline saavutus tõeline au Mifundo missioonile ja tegevusele. «Auhind mitte ainult ei tunnusta, vaid kinnitab ka Mifundo tiimi pühendumust suurendamaks innovatsiooni finantssektoris. See on võimaluseks Mifundole tõsta Euroopa finantstehnoloogia turg uuele tasemele, muutes finantsmaastiku veelgi kaasaegsemaks, usaldusväärsemaks ja klientide jaoks mugavamaks.»

Mifundo on uudne lahendus, mis avab uksed piiriülestele laenudele nii inimestele kui ka pankadele Euroopas. See tähendab, et Eesti inimese andmeid usaldatakse ka teistes riikides, kus Mifundo tegutseb, ja nende alusel on võimalik sealsete pankade juures krediiditooteid kasutada. Mifundo tiim koosneb kogenud pangandus- ja tehnoloogiaekspertidest, kellel on mitmekülgne kogemus erinevatest riikidest. Ettevõte tegutseb Eesti Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusloa alusel ja on üleeuroopalise krediidibüroode ühenduse ACCIS liige.