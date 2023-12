Rail Balticu ehitus maksab tõenäoliselt umbes kolm miljardit eurot

Valitsuskabinet sai neljapäeval ülevaate Rail Balticu rajamisest, kus suurprojekti vedajatele esitati selge suunis, et tähtis on Euroopa rööpmelaiusega kiirraudtee 2030. aasta lõpuks Tallinnast-Varssavini valmis ehitada. Kuna projekteerimine on lõppenud, saab laias laastus rääkida raudtee-ehituse maksumusest.

«Seda on täna veel keeruline öelda, seal on väga palju siiski lahtisi küsimusi. Kui me räägime siis Eesti niisugusest trassi maksumusest, et siis me tänaste kalkulatsioonide põhjal räägime ütleme veidi väiksemast summast kui kolm miljardit eurot,» ütles kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets. Sellega võrreldes on projekt kallinenud inflatsiooni ja kulude tõttu juba poole võrra.