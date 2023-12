Galerii ⟩ Maailma enimmüüdud pikap tuleb Eestis müügile

Ford F-150 on maailma pikapituru valitseja. Tänu Ameerika Ühendriikide ja Kanada turgudele on tegemist maailma enimmüüdud pikapiga. Sellele vaatamata ei ole F-150 Euroopas kunagi ametlikult turustatud. Tänavu algas müük Rootsis ja Saksamaal ning nüüd, kolmandana, on järg Eesti käes.

«Me oleme väga rõõmsad, et saame selle ikoonilise sõiduki Eestisse tuua. See on auto, mis ei vaja vabandamist, ja ma ei jõua ära oodata, et tulevased Eesti F-150 omanikud peegeldaksid end selle ikoonilises staatuses,» ütles Anderz Larqvist, Ford F-150 ametliku Euroopa importija ja turustaja Hedin US Motor president.