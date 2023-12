REPORTAAŽ ⟩ Palju kallist jõulurõõmu Raekoja platsil

Kallis pant ja soe jook

Tagasi leti äärde. Tallinnas mõeldakse sedavõrd roheliselt, et Raekoja platsil kuuma joogi soovija peab lisaks joogile kaks eurot panti maksma ka topsi eest, mille saab küll tagasi, kui tops tagasi tuua. Üldiselt tunduvad kaupmehed pandisüsteemiga väga rahul olevat ning kirjeldavad meeleldi, kui halb oli see, kui vanasti topsid mööda vanalinna laiali loobiti. Võib-olla on rahulolus oma osa selles, et taara toob tagasi enamik kliente, kuid sugugi mitte kõik. Topsid on nii suureks teemaks, et neid saab («koos kaanega») ühest putkast koguni osta – hind vaid 6 eurot. Huvilisi ei paista antud hetkel küll olevat ning mõõdukas publikumenu paistis olevat ka kioskil «Lõhu taldrikuid», kus viie euro eest oli võimalik püüda pallidega purustada latri tagaseina külge kinnitatud keraamikat ja võita nii suur kaisukaru «I love you». Atraktsiooni valvanud gootipärase välimusega neiu selgitas üle haigutava keelebarjääri, et mängu eesmärk on purustada taldrikuid, kuid seda, kui palju taldrikuid ühes päevas ära lõhutakse, ta öelda ei osanud. Jäi mulje, et ta polnud taldrikutelõhkumisele maailma kõige suurem apologeet, kuid võib-olla tuli see emotsioonitus kibedast külmast.