Elamispindade hinnad pole ligi poolteist aastat tõusnud

Hinnalanguse survet hoiab tema sõnul tagasi võrdlemisi stabiilne pakkumismaht. Üle-riigiliselt on kinnisvaraturul kõikide ostu-müügitehingute hulk tervikuna taandunud ligikaudu 2013. aasta tasemele.

«6-kuu Euribor on detsembri alguses taaskordselt alla 4 protseni taandunud, mis lisab teataval määral kindlust, et laenuraha järjepidev kallinemine on tänaseks lõppenud ja 2024. aastast võiks edasiselt oodata laenuraha hinna jätkuvat odavnemist,» usub analüütik.