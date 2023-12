Reedel toimunud Eesti Panga korraldatud üritusel rääkis Infortari juht Ain Hanschmidt, et kõrged intressid teevad ettevõtetele ja majandusele liiga.

Hanschmidt tõi välja, et kui praegu on euribor 4% ja tuleb otsa veel 3% panga marginaali, siis need ettevõtted, kes täna 7 protsendiga laenu võtavad, pikas perspektiivis ellu ei jää.