Bolti klient pahandab: taksoga sõita ei saanud, raha läks maha- nii kaks korda ja siis lõpuks veel mõnitatakse ka!

«Hiljuti (23. nov kella 17 paiku) tahtsin oma 2 raske poekotiga Pärnus Port Artur 2st koju Vesiroosi tänavale sõita. Tellisin auto kaubakeskuse põhisissekäigu eest ja jäin ootele,» kirjeldas Sirje. «Vahepeal tuli teade, et juht kohal, aga ühtki teatatud numbriga sõidukit ei leidnud. Kõndisin ka teisele poole maja ja kui ka teise kutse peale autot ei leidnud, tellisin abikaas järele,» rääkis ta.

«Kodus sain järjest 2 sõidu tühistamise teadet ja võeti ka arvelt raha kaks korda 3 eurot. Järgmisel päeval sain uue üllatuse osaliseks kui Bolt teatas: «Aitäh, et sõitsite meiega, Sirje. Loodame et nautisite sõitu.» Lisatud oli juhi nimi Jakup Genis. «Nii et toimumata sõidu eest tänati ja võeti ka tasu. 6 eurot pole ju sellise nalja eest sugugi palju, mõtlesin. Aitäh, Jakup! Mis oli juhi nimi, kes esimest korda mind üles ei leidnud, ei saanudki teada.