Ettevõtjad valitsusele: tehke reklaami, et Eesti on NATO riik ja sõda siia ei tule

Avakõnes kirjeldas Eesti Panga president Madis Müller esmalt, mida konkurentsivõime all mõista, ning käsitles seejärel põhjuseid, miks Eesti majandusel on Euroopa Liidu riikide võrdluses viimasel ajal kehvemini läinud. Mülleri sõnul on Eesti ekspordi languse jätkumine ohu märk. See annab põhjuse küsida, kas saame lootma jääda Eesti eksporditurgude nõudluse taastumisele, mis ka Eesti majanduse kasvule tõmbaks, või peame otsima täiendavaid võimalusi Eesti konkurentsivõime parandamiseks, teatas keskpank.

Soome Panga majandusprognoosi osakonna juhataja Meri Obstbaum kirjeldas tõuse ja mõõnasid Soome konkurentsivõimes, mis pärast Nokia langust ja finantskriisi on jäänud pikemalt kiratsema. Ettevõtted on olnud muutunud oludega aeglased kohanema. Selge edutegur läbi aegade on aga olnud teadus- ja arendustegevuse ja hariduse tähtsustamine, millesse investeerimist on jätkatud ka majanduse rasketel aegadel. See on loonud eeldused suure lisandväärtusega majandusharude tekkimiseks.