Jõuluostlejad eelistavad traditsioonilisi maitseid, aga korvi lähevad soodustooted

Jõulueelne müük näitab sarnast dünaamikat varasemate aastatega. Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson märkis Postimehele, et võrreldes eelmise aasta novembriga on müügikogused peamistes pühadekategooriates jäänud samasse suurusjärku. Siiski on märgata trendi, kus tarbijad eelistavad sageli sooduspakkumistes olevaid tooteid, mis kehtib ka jõulutoodete ostmise kohta.