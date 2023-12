Esmaspäeval algab Läti panganduses pööret lubava Indexo aktsiate märkimine

Indexo kaasab kapitali, et alustada tegevust universaalpangana. Praeguseni on ettevõte tegelenud pensionifondide haldamisega ning on 125 000 kliendi ja 890 miljoni euro suuruse hallatavate varade mahuga Swedbanki ja SEB järel Lätis suuruselt kolmas teise samba pensionihaldur. Tänavu on Indexo jätkanud kiiret kasvu – varade maht on tõusnud poole võrra ja klientide arv 30%, teatas ettevõte.