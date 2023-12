Finantsinspektsioon andis välja soovitusliku juhendi, mis juhib tähelepanu sellele, et tarbijatele põhimaksekontode avamine, avamisest keeldumine või sulgemine peab kõikide pankade lõikes alluma ühtsetele reeglitele ning konto avamisest keelduda või konto sulgeda võib vaid erandjuhul.

Finantsinspektsioon on oma järelevalvetegevuse käigus tuvastanud, et pankade tegevused ja praktikad põhimakseteenuste regulatsiooni kohaldamisel on erinevad.