E-residentsuse juht: teenime sellel aastal riigile vähemalt 60 miljonit eurot

E-residentsuse programmi tegevjuht Liina Vahtras ütles, et e-residentsuse programmil läheb hoolimata majanduslangusest ajalooliselt hästi ning nad teenivad aasta lõpuks riigile ilmselt üle 60 miljoni eurot tulu. Vahtras tõdeb, et programm võib meelitada nende juurde ka halbade kavatsustega inimesi, kuid nad teevad politsei ja teiste järelevalveasutustega koostööd, et pahalased välja sõeluda.