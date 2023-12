Rahandusministeerium: Eesti majanduse seis ei ole kehv, süüdi on halvad uudised

Kuigi Eesti majandus on juba poolteist aastat languses ja kiiret tõusu ei julge meile ükski majandusekspert seni ennustada, siis rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütiku Madis Abeni sõnul on majanduse mõõtmine praegusel kiire ja muutliku hinnatõusu ajastul keeruline ning on võimalik, et tegelikult ei lähe Eesti majandusel siiski nii kehvasti.