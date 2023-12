VAATA OTSE ⟩ Mis võiks Eesti majanduse praegusest madalseisust välja tuua?

«Eesti majandus on olnud languses juba seitse kvartalit järjest ning majanduse maht on võrreldes 2021. aasta lõpu tipuga kahanenud pea 6%. Tööjõu tootlikkus on järsult langenud ja Eesti ettevõtjate hinnangul on nende konkurentsivõime vähenenud. Venemaa algatatud sõja kõrvalmõjud ning kiire palga- ja muude kulude kasv on muutnud eksportööride elu keerulisemaks,» nendib Eesti Panga president Madis Müller, kelle sõnul on just seetõttu kohane aeg avada arutelu, kuidas saaksime nii riigi kui ka ettevõtjate vaatest oma konkurentsivõimet parandada ja sellega majanduse madalseisust välja aidata.