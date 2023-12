Arne Talvingu põhimõte on lihtne: osta tasub vaid börsi põhinimekirja tõusutrendis aktsiaid. Tõusva trendi defineerib ta nii, et aktsia hind peab olema kõrgemal aktsia 200 päeva keskmisest hinnast – see on ostusignaal. Madalam hind on müügisignaal.