Neljapäeval tõusid võrdlusfutuurid koguni 4,4 protsenti. Kuigi Euroopa Liidu varud on 93 protsendi ulatuses täidetud, on Gas Infrastructure Europe andmetel alates novembri lõpust võetud välja rohkem gaasi kui eelmisel aastal samal perioodil, vahendab Bloomberg.

Enamik analüütikuid prognoosivad, et talve lõpu varud Euroopas langevad alla selle aasta taseme, mis tähendab, et järgmisel suvel on varude täitmine suurem väljakutse. See kergitaks tõenäoliselt hindu ka pärast talvehooaja lõppu.