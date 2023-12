Timo Tatar energeetika asekantsleriks enam ei kandideeri

Kliimaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et Tatar on talle öelnud, et ei kandideeri uuesti asekantsleri kohale, kui tema viie aasta pikkune ametiaeg läbi saab. Michali sõnul on Tatar teinud head tööd energeetikas ning tema teadmised ja kontaktid Eestis ja Euroopa Liidus on väga palju kasu riigile ja valdkonnale toonud.